Nagyon gyorsan szalad az idő, ezt biztosan így gondolja Lilu is, akinek nagyobbik fia, Dávid idén ünnepeli a 12. születésnapját. A jeles nap alkalmából a büszke édesanya Instagram-oldalán köszöntötte fel őt. A műsorvezető a megható sorok mellé egy irtó édes fotót is közzétett a gyermekeiről.

"12 éves lett. Minden nap élmény vele. Okos. Vicces. Kevés felnőttel lehet, olyan jót beszélgetni, mint ezzel a kamasz culával. Olyan empatikus és nyitott, hogy néha, csak összenézünk büszkén. Sokszor érzem, hogy ők már jobbak, mint mi.....zéró előítélet, szép szív, kreativitás. Jobbak lesznek egymáshoz, a Földhöz....mint mi vagyunk, voltunk.... És a kedvenc mondásunk: de jó, hogy pont te vagy a gyerekem. Egymilliárdból is pont téged választanálak. Ezt imádja hallani. Ja, és isteni lehet az öccsének is lenni. ( ahogy van rá ideje) Ez most lehet, hogy zagyva lett, bocsánat. De tele a szívem vele.

Boldog szülinapot Muki" - írta a sztármami.