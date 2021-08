Örömhírt osztott meg Betéri Vivien az Instagram-oldalán. A VV 9. szériájából ismert lány épp Isztambulban volt szerelmével, aki egy romantikus hajókázás közben kérte meg a kezét, Vivi pedig azonnal igent mondott. Az újdonsült menyasszony az AC News-nak beszélt arról, hogyan zajlott a lánykérés.

„Látni szerettem volna a Boszporuszt, ezért elvitt yachtozni a családjával. Megbeszéltük, hogy csinálunk majd képeket ezért szépen felöltöztem, de akkor még nem sejtettem, hogy mire készül. Aztán vacsora közben elértük a hidat, amire ki volt vetítve a nevem, és, hogy hozzá megyek-e feleségül. Aztán jöttek a tűzijátékok! Utána a gyűrű... teljesen sokkos állapotban voltam. Azt sem tudtam hova nézzek. Elképesztően boldog vagyok és könnyek szöknek a szemembe, ha csak eszembe jut. Leírhatatlan az az érzés, ami most van bennem. Az, hogy a jövőben mi lesz, és hol telepedünk le még kérdéses, de nem zárkózunk el semmi elől. Lehet Törökországban maradunk, de az is lehet, hogy hazatérünk, bármi lehet. A lényeg, hogy együtt legyünk"

- mondta Vivi, akinek párja a 27 éves focista Hacioglu Sinan. A srác annak idején Instagramon írt rá Vivienre, és már az első találkozón megtalálták a közös hangot.

VV Vivien a villában több sráccal is összeszűrte a levet: az akkor még szőke lány Radiccsal is lefeküdt, de Krisztiánnal és Csokival is egy párt alkotott. A műsor után több plasztikai műtéten is átesett, és teljesen új életet kezdett.