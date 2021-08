Békefi Viktória és párja Ya Ou Feng a karantén ideje alatt költöztek össze, most pedig Horvátországban nyaraltak. A két énekes utazása igencsak kalandosra sikerült. A szerelmesek egy felfújható matracon a tengeren lebegve élvezték egymás társaságát. A romantika közben egyszer csak, azt vették észre, hogy eltávolodtak a parttól. Aztán a szél is feltámadt, miközben próbáltak visszaevezni a kezükkel a part felé. Bárhogy próbálkoztak nem jártak sikerrel a vihar pedig csak közeledett.

Olyan volt, mint a filmekben, ahogy hirtelen elkezdtek gyűlni a felhők felettünk. Megijedtünk!- kezdte a Blikknek Békefi Viktória, aki alapjában véve elég pánikolós típus, de ezúttal nyugodt tudott maradni. "Ha már nem ér le a lábam a vízben, képes vagyok nagyon megijedni, de ott túlélő módba kapcsoltam és azt éreztem, hogy meg fogjuk úszni."

Párja, Ya Ou is próbált higgadt maradni, legalábbis próbálta titkolni, hogy aggódik.

"Az igazság az, hogy nagyon megijedtem, de próbáltam nem mutatni Viki felé, nehogy átragasszam rá. Eveztünk, ahogy tudtunk, miközben a közeledő vihar miatt azt láttuk, hogy mindenki megindult a part felé" – gondolt vissza az énekes, aki végül észrevett két SUP-os fiatalembert, aztán elkezdtek nekik integetni.

"Szerencsénk volt, hogy ők is kiszúrtak minket. Német turisták voltak. Odaeveztek és a zsinórt, amellyel magukat rögzítik a deszkához a kezünkbe adva nagyon kemény munkával kihúztak minket a partra. Meg is hívtuk rögtön őket egy sörre" - mesélte nevetve Ya Ou, aki most már mosolyog a kalandon, de mind a két énekes tudja, hogy sokkal nagyobb baj is történhetett volna.

A nyaralásukról Viki egy közös fotót is osztott meg a közösségi oldalán: