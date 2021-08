Seal mostani kedvesével 15 évvel korábban ismerkedett meg az America's Got Talentben, amikor még házasok voltak a szupermodell, Heidi Klummal.

Az 58 éves énekes és az új kedvese nem más, mint Laura Strayer, aki egykor a személyi asszisztense volt - ezt írja a PageSix.

A slágergyáros Sealt és a szőke kedvesét St. Tropez-ban kapták lencsevégre, mikor a páros Franciaországban töltötte nyaralását. Laura egykor Seal és a szupermodell, Heidi Klum házában lakott, amikor is a Kiss from the Rose dalon dolgoztak együtt az énekessel, még 2006-ban. Szerelmük tehát munkakapcsolatból bontakozott ki. Seal és Heidi Klum 2014-ben váltak el egymástól.

Laura Strayes azóta már nem személyi asszisztensként dolgozik, ugyanis a zeneiparban találta meg a helyét.