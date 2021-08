Kandi sosem volt szégyenlős típus, azonban most egy hosszú évek óta a szekrényben őrizgetett jelmezt öltött magára! Andi elárulta, azért meri felvenni a falatnyi ruhát, mert nemrégiben egy gyógynövény receptúrának köszönhetően 22 kilót fogyott, így újra elégedett az alakjával.

„Lassan 10 éve már, hogy Rióban jártunk, ahol vettem egy ottani hölgytől egy eredeti karneváli ruhát, aki aztán az összeget a fia tanulmányaira fordította, szóval komoly eszmei értéke is van számomra. Ez egy falatnyi ruhácska, hatalmas tollas fejfedővel, ami csak bomba alakon mutat jól, amire eddig az enyém még csak nem is hasonlított.

Most azonban, hogy Keleti Andi tanácsára egy, a palesztin népgyógyászatban népszerű étvágycsökkentőnek köszönhetően, önsanyargatás nélkül 22 kilótól szabadultam meg, jól érzem magam a testemben! Az alakom a tökéletestől ugyan még mindig messze van, de nem is erre vágyom, viszont örömmel vettem fel ezt a ruhát, amit eddig csak Feri láthatott rajtam . Régi álmom újra elutazni Rióba, de most hat hétre, és beiratkozni egy tánciskolába, amit már ki is választottam. Megtanulnám a többiekkel együtt a koreográfiát, és felvonulnék a karneválon" – magyarázta Andi, akit ottjártakor lenyűgözött a karnevál hangulata.