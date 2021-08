A nem mindennapi történetet a nő barátja, Thomas osztotta meg a nyilvánossággal, aki akkor éppen a munkahelyén dolgozott. A barátnője a Mekiből rendelt magának ételt, amit a futár le is tett az ajtaja elé. Azonban a távozása előtt a nő kocsijának jobb oldalához sétált, és közvetlenül mellépisilt.

Ezek után felhúzta a cipzárját, lerázta a kezét, majd távozott. A nő mindezt kamerákon keresztül nézte végig.

"A barátnőm azonnal felhívott a munkahelyemen, hogy elmesélje, és őrjöngött" - számolt be róla a a férfi.

Az eset kapcsán az ételt kiszállító cég szóvivője is megszólalt, és elmondta: a történtek a cég szerint is elfogadhatatlanok, jelenleg is nyomoznak az ügyben - írja a Daily Star.