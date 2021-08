Ma vanThalía Sodi dél-amerikai énekesnő, egykori szappanopera színésznő 50. születésnapja. Olyan dél-amerikai sorozatokat is felidézünk ennek apropóján, amiket szinte mindenki nézett, bár sok ember tagadja.

50. születésnapját ünnepli ma, augusztus 26-án a színésznő és énekesnő, Thalía, aki korát meghazudtoló módon még mindig elképesztően néz ki, és bomba formában van.

A kilencvenes években számtalan mexikói és dél-amerikai sztár belopta magát a tévénézők szívébe. De nyugodtan állíthatjuk, hogy a legnépszerűbb szappanoperasztár Thalía volt. Tolvai Reni korábban elárulta, hogy neki is ő volt az egyik kedvence gyermekkorában, így egy régi vágya vált valóra, amikor a Sztárban Sztár című műsorban a bőrébe bújhatott.

A romantikus telenovella rajongók körében kimondottan népszerű színésznő, olyan kilencvenes évekbeli szappanoperákban tűnt fel, mint a Rosalinda, Marimar, María. Annyira nagy sikert arattak az említett sorozatok, hogy a megjelenésük után Thalía a telenovellák koronázatlan királynőjévé vált. Hiába tagadjuk, de a dél-amerikai sorozatok sokunkat naponta a tévé elé ültettek. Ennek apropóján összegyűjtöttünk néhány szappanoperát, amikbe te is tuti belenéztél, még akkor is, ha ezt nem vallod be.

Íme, a telenovellák, amelyekből még, ha csak pár részt is, de te is biztosan láttál:

Rosalinda

Ha már Thalía szülinapja van ma, kezdjük a sort az ő főszereplésével készült szappanoperával. Szinte nincs olyan, aki ne ismerné a hajában rózsával pózoló, szegény virágos lány és a jóképű, gazdag orvos szerelmének történetét.

Rosalindának volt része memóriavesztésben és elmegyógyintézetbe is került a történet szerint. A végén persze együtt lehetett a szerelmével, és egy hatalmas esküvő keretein belül összeházasodtak.

Érdekesség, hogy Thália maga énekeli a sorozat főcímdalát is.

Esmeralda

A szegény, vak lány, aki mindig zöld színt viselt, és a gazdag családból származó fiú közötti szerelmi vívódásról szólt a történet. Persze csavar is volt a sztoriban: a két fiatalt születésük után elcserélték, így éppen a másik családja nevelte fel őket.

Arról is lehetett hallani, hogy Magyarországon néhányan pénzt gyűjtöttek a főszereplő szemműtétjére, mert annyira beleélték magukat a történetbe, és azt szerették volna, hogy Esmeralda ismét visszanyerje a szeme világát. Lássuk be, hogy ez azért elég bizarr.

Vad Angyal

Az egyik legsikeresebb dél-amerikai telenovella volt hazánkban a Vad angyal. A fiús kinézetű és mindig balhéba keveredő Milagros és a szörnyen elkényeztetett, de jólelkű Ivó történetét láthattuk ebben a sorozatban. Natalia Oreiro és Facundo Arana párosa olyan nagy sikert aratott a nézők körében, hogy később egy másik sorozatban is felkérték őket, hogy szerelmes párt játsszanak, amelynek a címe Te vagy az életem volt.

A főszereplő által énekelt főcímdal igazi slágerré nőtte ki magát. Magyarországon szinte mindenki ismerte, és a Dáridó című műsort is többször meghódította.

Paula és Paulina

Egy ikrekről szóló telenovella, amelynek főszereplője a rengeteg sorozatban szereplő, gyönyőrű Gabriela Spanic és a szappanoperák koronázatlan királya, Fernando Colunga.

Gabriela játszotta a jóságos Paulina és törtető Paula szerepét is. Nyilván mind a ketten ugyanazt a férfit szerették volna magukénak tudni. A fő szál az volt, hogy Paulina kénytelen Paula helyébe lépni, és sok megpróbáltatáson kell emiatt keresztülmennie. A végén persze ő nyeri el a jóképű Carlos Daniel szívét.

Betty, a csúnya lány

Ez a sorozat mindenképp különbözik a többitől. Itt a főszereplő lány, Betty nem a tökéletes alakjáról, hibátlanul beállított frizurájáról és csinos ruháiról volt ismert. Sokkal inkább humoros volt ez a szappanopera, mint csöpögős.

Természetesen itt is jelen volt a szerelmi szál, és a csúnyácska Betty beleszeretett a főnökébe, aki idővel viszonozta is a lány érzéseit. Csodálkoztunk volna azon is, ha a végére nem szépült volna meg a főszereplő; de nem kellett csalódnunk. Az egyik jelenetben egyszer csak bombanőként jelent meg a korábban rút kiskacsa.