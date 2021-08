Böröndi felesége, Götz Anna és a színházigazgató előző házasságából született lányai, Anna és Lilla között sosem volt jó a kapcsolat. A tragédia óta a helyzet pedig csak romlott: Götz Anna kitiltotta a lányokat édesapjuk otthonából.

A család egyik közeli ismerőse azt nyilatkozta a Story magazinnak, hogy a lányok mennének, de Götz nem engedi be őket. Böröndi felesége a haszonélvező, így jogában is áll kitiltani őket. Az örökösök Götz Anna beleegyezése nélkül nem is tudják eladni az ingatlant, csak haszonélvezettel terhelve, ez pedig nehezíti a dolgokat.



A helyzetet tovább bonyolítja, hogy kiderült, Böröndinek milliós tartozásai voltak.