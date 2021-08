L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga kapcsolata úgy tűnik, végleg megromlott. A pár többször szakított már, eddig mindig sikerült rendezni a viszonyt, de ez a szétválás nagyon is végleges. Erre lehet követleztetni legalábbis abból, hogy áron alul árulják törökbálinti luxusotthonukat, vagyis sürgősen eladó. A nyolc szobás, 240 négyzetméteres, hat teraszos, örökpanorámás, medencés otthont 280 millióért hirdetik, ami a piaci ár alatt van. Nem csoda, hogy a vevők sorban állnak az ingatlanért, egymás kezébe adják a kilincset.

Volt, aki már a szerződést is aláírta, de valamiért visszalépett. Ez azonban nem számít, mert rengeteg a jelentkező. "Nagyon jó helyen van az ingatlan, örökpanorámás, ami külön emeli az értékét. Gyönyörű állapotú és az összes beépített bútor benne marad, ami a konyha esetében prémium gépeket jelent. Biztos vagyok benne, hogy attól is népszerű ez a ház, hogy L.L. Junior lakott benne. Lehet, hogy van aki mosolyog ezen, de közben az az igazság, hogy bizony van olyan, akinek ez nagyon is számít" - mondta a Borsnak egy barát.

Az is kiderült, hogy L.L. Junior Budapest belvárosában keres lakást, ahol külön szobája lenne kisfiának, és persze kislányának is. Hiszen attól, hogy Kingával nem működik a kapcsolatuk, a gyereküket még együtt szeretnék nevelni.