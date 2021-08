Azt mondják, hogy egy nő ékessége a hajkoronája. Egy dús és egészséges haj a férfiak gyengéje. Bármi is legyen az igazság, az ápolt, egészséges hajnál valóban nincs szebb, legyen az bármilyen hosszú. Sokan álmodnak derékig érő hajzuhatagról, ám ennek eléréséhez nem árt, ha betartunk néhány alapszabályt. Nézzük melyek ezek.

Fontos, hogy a hajunkat megfelelően ápoljuk és olyan készítményeket használjunk, amelyek által csökkenteni tudjuk hajvégeink töredezettségét.

Tartsuk tisztán a hajkeféinket, és időnként vásároljunk újat, mivel a régi és elhasznált fésű árthat és roncsolhatja a hajunkat. Inkább vegyünk új, minőségi kefét, amely a hajunkhoz kíméletesebb lesz és tovább kitart.

A vizes hajat nem szabad hagyományos kefével fésülni, ugyanis ilyenkor sokkal sérülékenyebb, és ezáltal alaposan megtéphetjük hajszálainkat. Próbáljuk meg hajmosás után a kezünkkkel átfésülni a hajunkat.

Az sem mindegy, hogyan szárítjuk meg a hajat. Mosás után óvatosan csavarjuk törölközőbe, és aztán hagyjuk, hogy szabadon száradjon meg. Így kevesebb problémánk lesz a töredezett hajjal és a hajvégek ápolásával.

Közhely, de igaz, a kevesebb stressz szintén hatással van a hajnövekedésre és a legrosszabb esetben még akár hajhullást is okozhat. Ezért fontos a pihenés előtérbe helyezése, ami nemcsak a lelkünkre, de a hajunkra is jótékony hatással van.

Hagyjuk el a dohányzást és az alkohol fogyasztását. Amennyiben mindkettő rendszeres, annak negatív hatása lehet az anyagcserénkre és a hajnövekedésre is.

Használjunk minőségi sampont, amelyben nincsenek olyan vegyszerek, mint a szilikon és szulfátok. Lehet ez akár egy csalán sampon is, amelynek, bár az illata nem annyira jó, mégis sokkal jobbat tesz a fejbőrünknek.

Mossuk helyesen a hajunkat. A gyakran mosott haj ugyanolyan káros, hiszen a hajunk elveszíti a természetes védekezőképességét és minőségét is. Mossuk hetente maximum két, három alkalommal. Engedjük, hogy hajunk természetesen regenerálódjon. Ne csak meleg vízzel, de hideggel is mossuk át, így serkentve fejbőrünk vérkeringését. A naponta mosott haj sokkal előbb zsírosodik, hiszen fejbőrünknek nincs elég ideje regenerálódni.

Fontos, hogy időnként eltávolítsuk a töredezett hajvégeinket, és megszabaduljunk tőlük, hiszen ezáltal megerősödik a hajunk és a tömege is sűrűbb lesz. A száraz, töredezett hajvégek úgysem kelnek életre önmaguktól, így ajánlott a rendszeres hajvágás.

Ne felejtsük el a megfelelő folyadékbevitelt, ami nem csak a bőrünkre van jó hatással, de a hajunkra is.

A hajkorona formázása sok nőnél sarkalatos pont, hiszen vannak, akik naponta használnak hajvasalót, vagy hajgöndörítő vasat. A magas hővel működő hajformázó eszközökön kívül azonban számos egyéb megoldást találhatunk. Ha göndör hajat szeretnénk, akkor akár éjszakára is hagyhatjuk megszáradni tincseinket hajcsavarókba tekerve. Ha egyenes hajat szeretnénk, akkor kipróbálhatunk természetes összetevőkből álló - akár keratint - egyenesítő maszkokat. A magas hő minden esetben roncsolja hajszálainkat, így szárításkor is figyeljünk arra, hogy a lehető legkisebb hőfokon használjuk a hajszárítónkat. Nyáron akár a szabad levegőn is megszáríthatjuk vizes fürtjeinket. Ez sokkal jobb a hajnak, és nincs kitéve a magas hő okozta állandó károsodásoknak.