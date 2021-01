Az ember haja átlagosan egy centit nő havonta. Ez nem is hangzik annyira rosszul, ám sajnos a gyakorlatban ez nem mindig így történik. Egyrészt ha a fejbőr vérellátása nem megfelelő, a hajhagymák sem tudnak úgy működni, ahogy kellene. Ám nem csak „ezen az oldalon" lehet probléma ugyanis még ha normális ütemben is nő a haj, a vége nagyon gyakran visszatörhet a környezeti hatások, különböző kezeléseknek és kencéknek köszönhetően.

Ugye így már érthető, hogy miért is olyan nehéz elérni az álomhosszúságot?

A problémát mindkét végén meg kell ragadni, és kezelni! Szerencsére ehhez elég néhány természetes praktikát bevetned!

Egy kis masszázs csodákat tesz.

Ehhez nem kell masszőrhöz járnod, vedd a kezedbe te az irányítást. Esténként illetve hajmosás közben masszírozd végig a fejedet ezzel serkentve a vérellátást és a hajhagymákat. Haladj a homlokodtól a tarkód felé, óvatosan nyomkodd és masszírozd a fejedet, de ügyelj arra, hogy az ujjbegyeidet használd, ne a körmöd, mert felsértheted a bőrt.

Nem mindegy, hogyan mosod.

Az egészséges fejbőrhöz elengedhetetlen, hogy kímélő sampont és balzsamot használj, olyat ami természetes összetevőkből készült, és nem irritálja azt, illetve megtartja a sav-bázis egyensúlyát. Sokan beleesnek abba a hibába is, hogy túl gyakran mosnak hajat, ez viszont árt a fejbőrnek. A samponok és balzsamok nagy része ugyanis lemossa a természetes olajokat és zsírokat, így a bőr kiszárad, ez pedig, hidd el, nem tesz jót a tincseidnek sem. Persze függ a hajad minőségétől és az életmódodtól is (pl. sport) de nagyjából a heti két hajmosás az ideális.

Olajat rá!

Ha létezik csodaszer a hajat illetően, akkor az csakis a ricinusolaj lehet. Már nagyanyáink is erre esküdtek, és valóban lenyűgöző hatása van. Ez a szer egyszerre serkenti a hajhagymákat és ápolja a tincsek végét. Az olajat így az egész hajhosszra vidd fel, és jól masszírozd bele a fejbőrbe, kicsit melegítsd át hajszárítóval. Ezután tekerd körbe folpackkal vagy ha van, húzz rá egy zuhanysapkát. Akár egész este is fennmaradhat, ha nem kényelmetlen, de 3-4 órát érdemes mindenképp rajtahagyni. Ezután alaposan öblítsd ki a hajadból. Ha heti két alkalommal hajmosás előtt ezt beveted, az eredmény látványos lesz!

Nem kell vágatni!

Sokan azt gondolják, ha gyakran vágatjuk a hajat, gyorsabban fog nőni. Ez sajnos nem igaz, hiszen a növekedés a hajhagymáktól indul. A vágással a töredezett hajvégektől szabadulunk meg, amire bizonyos időközönként természetesen szükség is van, de ha minden hónapban vágatunk belőle, akkor pont azt az egy centit tüntetjük el, ami megnőtt. Így tehát elég 3-4 havonta meglátogatni a fodrászt, érdemes kipróbálni a melegollós hajvágást, ami úgy zárja le a hajtincseket, hogy azok ne roncsolódjanak, így kevésbé fog utána töredezni.

Csak kíméletesen!

A hajvégek eltöredezése nagymértékben „köszönhető" annak, hogy túlságosan igénybe van véve a frizura a sok festéstől, formázástól. Ha úgy érzed, egy időre tudod mellőzni a színezést (különösen a szőkítés ártalmas) akkor érdemes kipróbálnod, mert sokkal egészségesebb fürtöket kapsz cserébe.

Ezenkívül ha rendszeresen hővel kezeled, vasalod, göndöríted a hajad, azt nagyon megsínylik a tincsek. Igyekezz ezeket csak különleges alkalmakra tartogatni. Vagy próbáld meg hő nélkül göndöríteni, erre is számtalan módszer létezik. Ha egyenesíteni szeretnéd inkább szárítsd ki hajkefével és hajszárítóval. Ám a legbiztosabb az, ha gyakorlatilag teljesen békén hagyod egy kis időre a fürtjeidet, és úgy viseled, ahogy azt a természet adta neked. Hidd el, meghálálja majd!