Bereczki Zoltánról és Bata Éváról egyáltalán nem látni közös fotót a közösségi oldalakon, a közös életükről sem osztanak meg pillanatokat. Ezeknek nyomós oka van, ugyanis a sztárpár már a kapcsolatuk elején elhatározta, hogy közös életüket megtartják maguknak, nem engedik be a nyilvánosságot a mindennapjaikba.

Bereczkiék életében hatalmas mérföldkő kislányuk, Flóra megszületése, akiről szintén nem posztoltak még fotót a rajongóknak. Ez a jövőben is így fog maradni, ugyanis a szülők eldöntötték, hogy nem fogják mutogatni közös gyermeküket.

"Mindketten sokat dolgoztak, dolgoznak azért, hogy ennyire elismertek, közkedveltek legyenek, de népszerűségüket továbbra is a munkájukkal és nem a cuki gyerekfotókkal szeretnék növelni. Zoli nagyobbik lányát, Zorkát sem posztolgatja, és ezt is megértették az őt követők" – mondta a Best magazinnak a pár közeli barátja.