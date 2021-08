Az idén lett menyasszony Metzker Viki, szerelme különleges helyen kérte meg a kezét. A szexi DJ igazi energiabombának számít, most azonban valami megváltozott nála. Az elmúlt időszakban rengeteg feladatot vállalt, és úgy tűnik, hogy ez már az egészségére is ráment.

Viki a közösségi oldalán egy posztban írt bővebben az egészségi- és lelki állapotáról. Ebben elmondja, hogy teljesen leszívták őt az állandó teendői, ezért most több szervezővel is arról egyeztet, hogy elhalasztaná a fellépéseit, azonban eddig ebbe nem egyezett bele egyetlen szervező sem.

A lemezlovas a bejegyzésben arra kéri a rajongókat, hogy ne lepődjenek meg, ha kicsit fáradtnak fog tűnni a rendezvényeket. A lelkesedése nem változott, de egy nagyobb pihenőre lenne szüksége.

A következőket írta a posztban:

"Vannak helyzetek, amikor az ember túlhajtja magát, mert úgy érzi mindenre képes. Én egy olyan típus vagyok, aki nem érzi, hogy határai vannak, 1 hónapja a rengeteg fellépés, táncpróbák, forgatások veszik el az összes energiám ...mindig is büszke voltam, rá, hogy egyedül csinálok mindent magam körül és nem kérek segítséget. De rájöttem, az ilyen helyzetek tanítanak a legjobban arra, hogy de igen. Kell a segítség! Most a ti segítségeteket, megértéseteket kérem, ahhoz, hogy le tudjam hozni a héten ezt a pár bulit "takaréklángon"...tudom a legjobb lenne lemondani mindent! Őszinte leszek, próbáltam, de ennek sehol nem örültek annyira a szervezők (hiszen szerződések vannak) és nem igazán találtunk megoldást sem rá ...csak ezt, hogy egész nap fekszem, vitamininfúzió, regenerálódom és majd megpróbáljuk így az estéket lehozni. Kérlek, ha a héten enerváltabbnak tűnök valamelyik buliban, vagy kedvetlennek, fáradtnak...tudjátok, hogy egy csúnya megfázás, kimerültséggel párosulva áll most a háttérben! Igyekszem gyorsan túljutni ezen a pár napon és újra maxilángon égni, de szerettem volna, ha tudjátok, hogy ez a szitu. Tudom sokan azt hiszik, de a mi életünk nem csak bulizásból és szórakozásból áll...ez egy kőkemény meló, azért, hogy a közönség jól érezze magát! Pedig eljön az a pont, amikor te úgy érzed belül, hogy az energiád elvész, beteg vagy és a tested összerogy, mert odaadtál magadból mindent..Legyetek kérlek mellettem ebben a szituban is."