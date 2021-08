Kiszel Tünde időről időre megörvendezteti a rajongókat szexi képekkel, nemrég fiatal fiúkkal pózolt. Nagyon sokszor tesz közzé felvételeket lányával, Donatellával, akiből akár híres énekesnő is válhat, miután második lett egy nemzetközi énekversenyen. A naptárdíva joggal büszkélkedik gyerekével a közösségi oldalakon, és a rajongók is imádják a közös fotókat, ahogy a legutóbbit is, ami különlegesebb, mint a többi. Ezen ugyanis Donatella ritkán látott bátyja is szerepel.

"Család, szeretet, humor és egy jó autó... ! Mi kell még? Nagyon jól éreztük magunkat tegnap Donatella bátyjánál" - írta a képhez Tünde.