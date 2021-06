Kiszel Tünde kislánya nagylánnyá cserepedett az évek alatt. Donatella szinte a nézők szeme előtt nőtt fel. Azt már tudjuk, hogy szépségével lenyűgözte a kifutók előtti közönséget, de most az is kiderült, hogy akár sikeres énekesnő is lehet belőle.

Hunyadi Donatella egy nemzetközi énekversenyen második helyezést ért el. Énekesi karrierjéről a TV2 Mokka című reggeli műsorában mesélt. Azt ő is belátja, hogy a médiában eddig nem foglalkozott senki azzal, hogy ő énekelni is tud, hiszen csak a modell karrierjét tartották számon.

„Ez volt az első énekversenyem, talán ez is az oka annak, hogy eddig még nem is nagyon mutogattam ezt a dolgot magamból. Amit mondanak, az az, hogy van egy Istenadta tehetségem, van egy szép hangszínem, de ezenkívül rengeteget kell tennem azért, hogy ez a helyén is szóljon. Nagyon összetett ez a dolog, és nem gondoltam volna, hogy második leszek az első versenyemen. A tanárom dr. Temesi Mária, az akinek nagyon sokat köszönhetek. A fő tárgyam az a klasszikus ének, de zongorán is játszom. Most már édesanyám is látja, hogy nekem ez az utam, ezért mindenben támogat"

- mondta Donatella, aki bevallotta, hogy tudja, hogy az édesanyja miatt válhatott ismerté, bár mostanra úgy érzi, hogy nem csak Kiszel Tünde lányaként, hanem önállóan Hunyadi Donatellaként is megállja a helyét.