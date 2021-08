Ashley Graham júliusban jelentette be, hogy második gyerekével várandós. A plus size modell most bikiniben mutatta meg gömbölyödő pocakját.

Ashley Graham első terhessége alatt sem volt szemérmes, ez mit sem változott a másodikra. A plus size modell meztelen fotóval tudatta júliusban, hogy második gyerekét várja, és azóta is többször mutatta meg gömbölyödő hasát igen lenge öltözetben. Ezúttal is így tett: rózsaszínű bikiniben villantotta meg dús idomait, a rajongók pedig természetesen imádják ezért.

Első terhessége során ezeknél még vadabb fotókat is készített, ahogy a szoptatásról is bátran posztol, és még a striáit is megmutatta.