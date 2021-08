M. Richárdot három és fél év szabadságvesztésre ítélték, melyet a szombathelyi börtönben tölt le. Bár a jogerős ítélet szerint a férfinak fogház fokozatban kell letöltenie a büntetését, jelenleg a büntetés-végrehajtás négyes őrzési fokozata szerint tartják, ami ügyvédje szerint rosszabb, mintha fegyházban lenne - írja a Blikk.

A férfi volt párja is megszólalt, aki elmondta, hogy M. Richárd magánzárkába került, ami előtt kialakítottak egy tíz méter hosszú lezárt területet, hogy ott sétálhasson.

Nem érintkezhet más rabokkal, így kérdezem, kinek van kedve egyedül fel-alá járkálni. ... Nagy szatyrokat pakolt meg vízzel feltöltött palackokkal, és azokat emelgeti. Ezért fogyott le, nem pedig a betegsége miatt. Odafigyel a diétájára is, például a hús mellé nem eszik szénhidrátot. A börtönkoszttal nincs megelégedve, ezért küldtem be neki zabpelyhet is, de erre is csak korlátozottan van lehetőség

- jegyezte meg a nő, és azt is sérelmezte, hogy hiába szeretne történelmi témájú regényeket küldeni volt párjának, eddig mindhárom csomag visszajött.