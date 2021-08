Ahogyan arról már mi is beszámoltunk, ősztől Demcsák Zsuzsát is láthatjuk a Dancing with the Stars parkettjén. A műsorvezető elárulta: sokáig gondolkodott azon, hogy elfogadja-e a felkérést.

"Végül azért döntöttem úgy, hogy elvállalom, mert szeretném kihozni a testemből mindazt, amivel még inkább felébreszthetem a nőiességem" - mondta Zsuzsa, akivel a próbák folyamán előfordult az is, hogy teljesen kiborult a gondolattól, hogy a partnere a magasba emelje - írja a Best magazin.

"Ott álltam a próbateremben, és potyogtak a könnyeim. Egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogyan fog ez a szegény fiú engem hatvan kilósan csak úgy a magasba lendíteni, de ennél sokkal rosszabb volt, hogy nem tudtam, hogyan bízzak meg benne. Hiába mondták, hogy engedjem el, és bízzam rá magam, ez ment a legnehezebben"

- idézte fel a történteket a műsorvezető.