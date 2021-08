Peti és Bogi a Joy magazinban mutatta meg az első esküvői fotót, amit itt érhettek el. A magazinnak arról is beszélt Peti, hogy miért döntött úgy, hogy felveszi felesége nevét.



"Általában az szokott lenni, hogy a nő veszi fel a férfi nevét, de miért ne lehetne így fordítva is? Hiszen a két fél között egyenrangúság áll fent, a tisztelet és az odaadás pedig nem csak a férfinek jár, hanem fordítva is - ezt tükrözze a nevünk is. Én pedig tisztelem és szeretem a feleségemet, Bogit!" - mondta a magazinnak az énekes.

Peti és Bogi egy természetközeli helyszínt választott a nagy napra, a ceremóniát is nyugalomban, csendes helyen szerették volna megtartani. Bogi tanúja a keresztlányai édesanyja, Petra volt, Peti pedig a testvérét, Danit kérte fel.