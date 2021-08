Ahogyan mi is beszámoltunk róla , Dallos Bogi és Puskás Peti tegnap, azaz augusztus 27-én hivatalosan is összekötötte az életét. Bogi gyönyörű menyasszony volt, meseszép ruhát viselt a nagy napon.

Augusztus 27-én egy természetközeli helyen kimondta a boldogító igent Dallos Bogi és Puskás Peti. A friss házasok nagy napjáról az első fotót a Joy magazinban mutatták meg, amely ITT érhető el.

Továbbá az is kiderült, hogy nem csak Bogi, hanem Peti is felvette szerelme nevét.

"Általában az szokott lenni, hogy a nő veszi fel a férfi nevét, de miért ne lehetne így fordítva is? Hiszen a két fél között egyenrangúság áll fenn, a tisztelet és az odaadás pedig nem csak a férfinek jár, hanem fordítva is - ezt tükrözze a nevünk is. Én pedig tisztelem és szeretem a feleségemet, Bogit" - nyilatkozta az újdonsült férj.

Bogi egy gyönyörű ruhában ment hozzá a szerelméhez, a fiatal énekesnő csak úgy ragyogott. A meseszép ruháról ITT érhető el fotó.