A Totem bombázó testvérpárja nemcsak a fitnesz világában hódít. Az Oczella nővérek, Eszter és Kriszta a tévénézők szívébe is belopták magukat.

A TV2 Totem című műsorában a testvérpár a kihívásoknak köszönhetően közelebb került egymáshoz. A hétköznapokban kevesebb idejük volt egymásra, de a műsor most jobban összekovácsolta őket. A lányok ugyan szerveznek közös programokat, és rendszeresen edzenek is együtt, de azért az üzlet miatt sokat vitáznak is.

"Mi partnerek vagyunk, nincs főnök-beosztott viszony, ám ennek van hátránya is. Hiszen amikor valami nem működik, nem készül el, akkor néha bizony megy az ujjal mutogatás egymásra. Ám a Totem ebben is segített, a műsorban ugyanis újra egy kicsit jobban megismerhettük a másik érzékenyebb, érzelmesebb oldalát, még őszintébbé vált a kapcsolatunk, ez pedig segít majd az üzletben is" – nyilatkozta a Blikknek Kriszta.

"A játék során sok olyan helyzetbe kerültünk, hogy mérlegelnünk kellett, hogy mi a fontosabb: az önös érdek, vagy a másikunk sikere. Ez sok mindenre ráébresztett minket" - mondta Baronits Gábor szerelme, Eszter.