Pirner Alma a napokban készített egy Ismerj meg videót magáról a követőinek, ahol többek között a házasságáról is mesélt.

A negyedórás videóban több témát is érintett a mindig szexi Alma. Az anyuka elmesélte, hogy telik egy napja, így például azt is megtudhattuk, hogy a tévézés helyett ő inkább az olvasást preferálja, vagy azt, hogy hetente legalább négyszer sportol. Alma a házasságáról és férjéről is beszélt.

"Vannak olyan dolgok, amiket ráhagyok a férjemre, mert szerintem az egy férfimunka, és így tudunk odafigyelni arra, hogy ne heréljük ki – bocsánat a kifejezésért – a férjünket, amennyiben karakteresebb személyiségek vagyunk, vagy határozottabb nők, akár üzletasszonyok. Nem kell égőt cserélni senkinek sem a lakásában nőként, nem kell kalapácsot a kezébe venni és beütni a szöget a falba, nem kell megszerelni semmit, nem kell kocsit takarítani és még sorolhatnám. Tehát vannak kifejezetten olyan maszkulin feladatok, amiket én akkor is a férjemnek adnék és szólnék neki, hogy csinálja meg, hogyha éppenséggel én is meg tudnám csinálni. Ez nem a te kompetencia-problémád, hanem így lehet gyönyörűen elvenni egy férfitól a férfiasságát"

-szögezte le a sztármami, aki videójában azt is elárulta, hogy nem szeretnének több gyermeket, ugyanis tökéletes az életük így hármasban.