Nemsokára indul a Dancing with the stars, amelynek már korábban bejelentették a szereplőit. Az egyik versenyző, Demcsák Zsuzsa már a műsor kezdte előtt megsérült. Azonban nem táncolás közben történt vele a sajnálatos eset, hanem az autójából szeretett volna kiszállni, amikor becsípődött a dereka. Fájdalma csillapításához injekcióra is szükség volt, ezért orvost kellett hívni a műsorvezetőhöz.

Zsuzsa a Mokkában mesélt sérüléséről, és a táncos showműsorra való készüléséről is elárult néhány részletet:

A csinos műsorvezető és párja, Suti András óriási durranásra készülnek a Dancing with the Stars táncparkettjén. Zsuzsát még fájdalmai sem tántoríthatják el, és bárhol képes gyakorolni a tánclépéseket.

"A lányom rosszul van tőlem. Megyünk vásárolni, ott vagyunk mondjuk egy drogériában és ott az üres folyosón megyek és gyakorlom a lépéseket. A lányom arrébb megy 100 méterrel és azt mondja, hogy anya hagyjál. Volt, hogy kiment a boltból, mert ciki voltam" - nyilatkozta a műsorvezető.