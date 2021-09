„Egy álmom volt, és úgy néz ki, hogy megvalósul. Éppen egy könyvön dolgozom, ami egy-két hónapon belül napvilágot láthat. Egy szakácskönyvszerűségről van szó, amit sztorikkal tarkítok a saját életemből" – ecsetelte a sztárszakács, aki azt is elárulta, hogy mi volt számára a Totemben a legnagyobb kihívás. „Nem vagyok az a hátizsákkal túrázós csávó, a természet is ismeretlen volt számomra. Magamtól sosem jutott volna ez eszembe, de azért örülök, hogy ezt is átélhettem. Egész életemben csapatban dolgoztam, de én voltam a főnök. Most ez változott."

A műsorban kiderült, hogy Gábor komoly tériszonnyal küzd, ám nem csupán ez az egyetlen rettegés az életében.