Tóth Andi az utóbbi időben szó szerint ontja magából az új dalokat és klipeket. Az énekesnő ezer fokon ég, ugyanis amellett, hogy rendszeresen fellép, új klipeket forgat, készül a Dancing with The Starsra,és a Mintaapákban is szerepel.

Andi imádja feszegetni a határokat, és nem csak szóbeli megnyilvánulásaival, de öltözködésével is rendszeresen kihúzza a gyufát követőinél. Legújabb klipjéhez egy igen extrém szerkót választott, a domina-szerkó pedig két csoportra osztotta követőit: akadnak, akik nagyon szexinek tartják, de olyanok is, akik nemtetszésüket fejezték ki. Egy biztos: Tóth Andi megint megmutatta, mitől döglik a légy.