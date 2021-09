Rengeteg embernek kerül nap mint nap hús az asztalára. Ezeknek az elkészítéséről számtalan recept alapján tájékozódhatnak. Arról azonban keveset hallani, hogyan érdemes tárolni és hűteni a húsokat. Most megmutatjuk, mi is pontosan a különféle húsok helyes szállításának és tárolásának a módja.

A különféle húsok és húskészítmények megfelelő mennyiségben és minőségben a kiegyensúlyozott és változatos táplálkozás szerves részeit képezik, mivel nagyon fontos, teljes értékű fehérjeforrások a szervezet számára.

Átlagosan 20% fehérjetartalommal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy az összes esszenciális aminosav, zsír, ásványi anyag, valamint vitamin megtalálható benne. Ezek közül kimagasló a B-vitamin csoport (B1, B2, niacin, B6, B12) A B12 vitaminnak, amely a vérképzéshez és az idegrendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen, a természetes forrásai kizárólag az állati eredetű élelmiszerek. A zsírban oldódóak közül fontos megemlíteni az A-, és D-vitamint, az ásványi anyagok közül pedig az állati eredetű és rendkívül jól felszívódó vasat, kalciumot, foszfort, a nátriumot, cinket, rezet, mangánt és a szelént. Ha a főétkezéseink magukba foglalnak állati eredetű termékeket, a felsorolt vitaminok és ásványi anyagok jelentős hányada fedezhető természetes forrásokból. A zsírtartalomtól függ az energiatartalmuk, ami fajonként és húsrészenként változó lehet. Ugyancsak eltérő a húsok koleszterin tartalma, de nagyobb mennyiségben leginkább a belsőségekre jellemző.

Mennyi húst szükséges fogyasztanunk?

Egy felnőtt ember számára a hazai és nemzetközi, egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlások szerint minden főétkezésnek tartalmaznia kell teljes értékű fehérjét. Ez lehet akár egy tenyérnyi szelet hús, 1 szelet hal vagy 3-4 szelet felvágott vagy 1 db tojás. A mértékletes húsfogyasztás mellett fontos törekedni arra, hogy az alacsonyabb zsírtartalmú húsok közül válasszunk, így elkerüljük a felesleges zsírbevitelt és az ebből származó túlzott energiabevitelt. A húsos ételeinket lehetőleg zsírszegény módon készítsük el és sok zöldséggel, salátával, savanyúsággal kiegészítve fogyasszuk.

Tárolás és hűtés lépésről lépésre

A húsfogyasztás egyik elengedhetetlen része, hogy biztonságosan és helyesen szállítsuk a boltból az otthonunkba a megvásárolt húsokat. Ennek kapcsán fontos megismerkedni a hűtőlánc fogalmával. A hűtőlánc az a láncolat, amely során a hűtést igénylő árukat továbbítjuk az előállítási helytől a felhasználás helyéig oly módon, hogy az adott áru folyamatosan az általa igényelt hőmérsékletű környezetben tartózkodjon mind a szállítás, mind a tárolás alatt.

Annak érdekében, hogy ez a láncolat ne szakadjon meg, törekednünk kell arra, hogy a húst folyamatosan hidegen tartsuk, 0 és 5 fok között próbáljuk meg tárolni.

Húsétel vásárlása esetén a vásárlás után rögtön menjünk haza és tegyük be a terméket a hűtőbe. A legjobb, ha a szállítás ideje alatt hűtőtasakokat használunk, de emellett hasonló célt szolgálhat a kartonpapír is, ami kiváló hőszigetelő, valamint a kosár is. Ha nagyon előrelátóak vagyunk, akkor jégakkut is vihetünk magunkkal, amiket a hűtött húsételek alá helyezünk a hűtőtasakban.

A hazaérkezés után lehetőleg minél hamarabb kerüljenek a vásárolt húsok a hűtőbe. A hűtőben, minél feljebb megyünk, annál melegebb van, így fontos, hogy a hús mindig a legalsó polcra kerüljön. Törekedjünk a 0 és 2 fok közötti hőmérsékletre.

Ha van olyan hús, amit nem szeretnénk felhasználni egy, maximum két napon belül, akkor azokat nyugodtan tegyük át a fagyasztóba.

Amennyiben fagyos hússal szeretnénk dolgozni, ne ad hoc jelleggel találjuk ki, hogy egy órán belül szeretnénk azt felhasználni, hanem szánjunk rá időt. Vegyük ki a húst a fagyasztóból és tegyük vissza hűtőbe ugyanarra a polcra, amelyen normál esetben frissen tárolnánk, és itt olvasszuk ki. Tilos hideg vízben kiáztatni a húst, sürgetni a kiolvadást, és még ennél is fontosabb tudni, hogy tilos a meleg vízben és a mikróban való kiolvasztás.

