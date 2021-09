Szabó Franciskát az Exatlon Hungary című műsorban ismerték és szerették meg az emberek. A rajongói a tévés szereplés befejeztével a közösségi oldalán tovább követhetik Franci életének alakulását. Nemrég egy hatalmas örömhírrel szolgált: rátalált a szerelem a tengerentúlon. Egy 21 évvel idősebb férfi rabolta el a szívét, akivel már együtt is élnek. Franci közös képet is mutatott magukról, és egyesek most azt találgatják, talán már várandós is az egykori exatlonos - írja a Promotions. Azért gondolnak erre, mert Franci a fotón a hasán tartja mindkét kezét, úgy vélik, hogy ezzel a mozdulattal a gömbölyödő pocakját próbálja takargatni.