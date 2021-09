Egy elakadt autóson segített Katona Imre Budapesten, amikor elütötték őt, és emiatt leszakadt a bal lába. A férfi korábban profi táncosként dolgozott, de most mindent újra kellett tanulnia, most pedig szüksége van segítségre, hogy a hivatásához is alkalmas protézist kapjon.

„Ahogy korábban, sem a színpadon, sem az életemben nem adtam fel álmaimat, most amputáltként sem teszem. Egyszer azt mondta a Mesterem, hogy 'Nincs lehetetlen, csak tehetetlen'. Amikor felébredtem a baleset után az intenzíven és szembesültem lábam hiányával, akkor is próbáltam a legpozitívabb lenni. A döntés továbbra is a saját kezemben maradt: megyek tovább előre. A több hónapos rehabilitációnak és kitartásomnak köszönhetően már művégtaggal élek majdnem teljes életet...de számomra ez akkor lenne teljes, ha új táncolhatnék és koreografálhatnék."

Katona Imre önerőből nem tud a munkájához szükséges megfelelő lábat szerezni, melynek 38 millió forint az ára, így a művészetkedvelők és a nagyközönség segítségét kéri - írja a Bors.

Ha többet szeretnél megtudni a táncosról, nézd meg az alábbi videót: