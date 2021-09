Frédéric von Anhalt kórházba került, miután Los Angelesben elveszítette az uralmat Bentley-je felett. A férfit azonnal kórházba szállították, ahol kimutatták, hogy marihuánát fogyasztott. Gábor Zsazsa özvegye arra hivatkozott, hogy ez Kaliforniában legális, ami igaz is, viszont droghasználat után szigorúan tilos autóba ülni - írja a Ripost.

A német férfit nagyon megviselte Zsazsa halála, ekkor íratott fel magának orvosi marihuánát. A szabályokat azonban nem tartotta be, így bevonták a jogosítványát. Egy izom is elszakadt a bal karjában, de így is nagy szerencséje volt, hogy a baleset végül nem végződött tragédiával.