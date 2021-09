Ahogy mi is megírtuk, 11 év után véget ért az álompár, Tolvai Reni és Kállay-Saunders András kapcsolata . A sztárpár még a Megasztár forgatásán jött össze, azóta elválaszthatatlanok voltak, de úgy tűnik, elmúlt a nagy szerelem.

Egy szakítás mindig megviseli az embert, főleg, ha az 11 év után következik be. Tolvai Reni azonban egyáltalán nem búslakodik: barátnőzik, utazik, bulizik és próbálja bepótolni mindazt, ami az elmúlt 11 évben kimaradt az életéből.

Teljesen felszabadult! Most is rengeteget dolgozik, de amíg korábban a munka mellett megmaradt kevés szabadidejét Andrással töltötte, most ezek az órák kizárólag róla szólnak és arról, hogy jól érezze magát"

- árulta el az énekesnő egy ismerőse a Blikknek.

Reni az utóbbi egy évben rengeteget fogyott és jobban érzi magát a bőrében, mint valaha. A külső változás azonban kihatott az élethez való hozzáállására is, végre önmagát helyezi előtérbe és nem csak másoknak akar megfelelni. Bár megviselte a szakítás, az énekesnő nem szeretne búslakodni, inkább minden olyat kipróbál, amire az elmúlt 11 évben nem maradt ideje.

Nagyon élvezi, amikor a tömegben táncolhat és énekelhet a közönséggel más előadók fellépésén úgy, ahogy egyébként neki szoktak, amikor ő áll a színpadon. Szerintem Reni most kifejezetten boldog"

- mondta az informátor, aki azt is hozzátette, hogy bár legyeskednek férfiak Reni körül, ő még nem nyitott egy új párkapcsolatra.