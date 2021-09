András herceg és egykori felesége, Sarah Ferguson kapcsolata nagyon szoros lett a koronavírus-járvány alatt, olyannyira, hogy András herceg azon is elgondolkozott, hogy újra elveszi volt feleségét. Annak ellenére, hogy 1992 óta külön élnek és 1996-ban hivatalosan is elváltak, mindig is jó kapcsolatot ápoltak, most azonban a források szerint közelebb kerültek egymáshoz, mint valaha - írja a Vanity Fair.

Fergie a Jeffrey Epstein-ügyben is határozottan András herceg mellett áll és támogatja a szexuális visszaéléssel megvádolt volt férjét, ahogy csak tudja.

Még mindig nagyon szeretik egymást és törődnek a másikkal, együtt éltek a világjárvány idején"

- nyilatkozta az egyik forrás, míg a másik forrás szerint is esélyes, hogy András herceg újra elveszi Fergie-t, de most nem ez a prioritás.