A yorki herceg válaszra sem méltatta az újságírót, esze ágában sem volt élni a lehetőséggel. Azóta még többen támadják II. Erzsébet fiát, sokan úgy gondolják, hogy nem fontos számára, hogy kiderüljön az igazság.

"Ha András herceg valóban ártatlan, akkor egy rendőrségi szakértők segítségével végzett nyilvános poligráfos vizsgálattal negyvenöt perc alatt tisztára moshatná a nevét. Ez a legjobb módszer. Ez egy pénzért megtekinthető műsor lenne a világhálón, a közvetítéssel a főszereplő 100 millió dollárt keresnek, amelyet fel is ajánlhatna a szexuális kereskedelem áldozatainak. Ez bevett gyakorlat több ilyet szerveztünk már, a lehetőség adott számára" - idézi a Blikk a Mirrornak nyilatkozó újságírót.

II. Erzsébet harmadik gyermekét nemi erőszak miatt perelte be egy Virginia Roberts nevű nő, aki azt állítja, hogy 17 éves korában Jeffrey Epstein arra kényszerítette, hogy többször is szexeljen András yorki herceggel. A Buckingham palota tagadja a vádakat, ám most a New York-i bíróság elé került az ügy. Tárgyalásra még nem idézték be András herceget, de diplomáciai mentelmi joga nincsen az Egyesült Államokban. Ha bebizonyosodik, hogy bűnös, akkor börtönbe is kerülhet.