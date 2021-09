A hétfő kissé bonyolult, a kedd egyenesen nehézkesnek ígérkezik, aztán az aktuális Teliholdat követően apadni kezd égi kísérőnk mérete, így pedig az energiáink mennyisége is. Némi energiacsökkenést tapasztalhatunk, ám ez nem lesz romboló hatású a mindennapokra. Érdekes, néhol kissé leterhelő változásokat jeleznek az aktuális égi állások. Továbbra is retrográd mind az öt, lassú mozgású bolygónk, így a nehézségek megléte normálisnak minősíthető. A Fogyó hold miatt kerülendő a kapkodás, a sietség, mások sürgetése sem megoldás semmire! Az elhamarkodott döntések kellemetlenségeket, galibákat okozhatnak, és erre senkinek sincsen szüksége. Mivel már ősz van, megadhatjuk magunknak azt a lehetőséget, hogy tudatosan átformáljuk a gondolatainkat, eleresszük félelmeinket, kétségeinket.

2021. szeptember 20., hétfő a ♓ban (Növő hold, Halak)Nehézkes nap, nem mellékes, hogy már érezhető a kedd hajnali Telihold ereje. Legyünk mértékletesek, ne bolonduljunk meg, maradjunk nyugton. Ne erőlködjünk és ne erőltessünk semmit!

2021. szeptember 21., kedd a ♈ban (Telihold, Kos)A Telihold még hajnaéban a Halakban tetőzik, majd átlép a Kosba. Lehet kockáztatni, de csak józan ésszel, megfontoltsággal. Figyeljünk minden hírre, mert azokból nem csak okulni, hanem hasznot húzni is lehet!

2021. szeptember 22., szerda a ♈ban (Fogyó hold, Kos)Mindenki törődjék azzal, ami az ő feladata vagy épp az ő baja! Erőteljesek a mai égi hatások, nem szabad túlzásokba esni! Összegezd az elmúlt időszak tapasztalatait. Ami eddig nem ment, azt végleg el kell engedni.

2021. szeptember 23., csütörtök a ♉ban (Fogyó hold, Bika)Fogyóhold lévén dolgozzunk az elengedésen, csökkentsük a terheket és mondjunk nemet arra, ami nem szolgálja az életünket, fejlődésünket, mindennapjainkat. Ami most elmegy, az felszabadít a teher alól.

2021. szeptember 24., péntek a ♉ban (Fogyó hold, Bika)Érdemes átgondolni az év hátralévő részének feladatait. Vegyük előre a halaszthatatlan tennivalókat, és higgyünk abban, hogy remekül tudunk teljesíteni. Ami most sem kerül a sorban előre, azt végleg töröljük...

2021. szeptember 25., szombat a ♉ban (Fogyó hold, Bika)Hétvége lévén bármit megtehetsz, bárhová elmehetsz, nagy dolgokra leszel képes. Ha tágra nyitott szemekkel járkálsz, akkor megláthatsz olyasmit, amit eddig sosem. Erő feszül benned? Engedd szabadon!

2021. szeptember 26., vasárnap a ♊ben (Fogyó hold, Ikrek)Az eltökéltség és a határozottság lehetnek a mai nap legjobb fegyverei. Bármi történjék ma, ne kapkodj, ugyanakkor tarts ki az elhatározásaid mellett. Tartsd meg azt, amiért keményen megdolgoztál!