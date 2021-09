Ashley Graham második várandósságát 2021 júliusában jelentette be, rádaásul egy meztelen fotóval. A modell azóta sok lenge öltözékben készült képet tett közzé magáról, és természetesen a terhességéről is folyamatosan tájékoztatta a rajongóit. Most arról tett közzé felvételt, hogyan értesület a várandósságról, és arról, milyen nemű csemetével bővül a család. A nagy meglepetést az okozta, hogy az is kiderült, ikrekkel várandós a modell, ráadásul mindkét baba fiú.