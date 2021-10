A pajzsmirigy túlműködést kiválthatja a magas jódbevitel is, de számos más tényező is állhat a háttérben. A pajzsmirigy túlzott működésének legjellegzetesebb tünete az anyagcsere felgyorsulása. A beteg ettől zaklatott állapotba kerül, hiszen hiába éhes, és hiába eszik rendesen, mégis indokolatlanul fogy. Rosszul tűri a meleget, izzad, esetleg erős szívdobogásra panaszkodik, szívritmuszavarok léphetnek fel nála. Elkezd foltokban hullani a haja, a szeme kidülledhet. Gyakori tünet még az állandósult hasmenés.

A pajzsmirigy túlműködés kezelésének legfőbb célja, hogy a beteg megtartsa a testsúlyát vagy akár hízzon is. Célszerű naponta több alkalommal kisebb étkezéseket is beiktatni a három főétkezésen kívül.

Nem megengedett ilyenkor a cukros ételek és italok fogyasztása, mivel azok csökkentik az étvágyat. A savanykás ízű italok viszont étvágynövelő hatással bírhatnak. Szénhidrátok helyett érdemes megnövelni a fehérjék és a zsirsadékok mennyiségét. A fehérjeszükségletünket érdemes tej, tejtermékek, tojás, hüvelyes növények bevitelével pótolni.

Pajzsmirigy-túlműködés esetében érdemes energiában gazdagabb élelmiszereket választanunk: krémleveseket, szószokat, magvakkal dúsított kenyereket. Arra kell csak figyelnünk, ha hasmenést tapasztalunk, inkább laktózmentes tejtermékeket vásároljunk. Az omega-3 zsírsavak bevitele ilyenkor nagyon fontos, hiszen gyulladáscsökkentő hatásuk van.

Fontos, hogy ügyeljünk a megfelelő vitaminpótlásra. A hormonháztartás felborulásával a vitaminok anyagcseréjében zavar léphet fel. Ügyeljünk arra, hogy mindennap szedjünk B1 vitamint, amely hüvelyesekben, napraforgómagban, csipkebogyóban, élesztőben, spenótban, búzacsírában található. A B1 vitamint nem tárolja sokáig a májunk, így a készleteinket naponta újra kell tölteni. Ezen kívül fontos a B6 vitamin fogyasztása is (amely a burgonyában, bázúban, mogyorófékében található), mert egyes autoimmun betegségekben vitaminhiány léphet fel.

A D vitamint szintet is pótolni kell, ugyanis több tanulmányban is olvashatunk arról, hogy pajzsmirigyproblémák esetében a D vitamin szint is csökken. Érdemes tehát kivizsgáltatni a D vitamin szintet, és ha kell, akkor gondoskodjunk a pótlásáról is.

A pajzsimirigy betegek szervezetében alacsony a káliumszint, így az étkezés során erre is hangsúlyt kell fektetni. Ez könnyen megvalósítható zöldségek, gyümölcsök, olajos magvak fogyasztásával.

Amit még kifejezetten ajánlatos fogyasztani, azok

- zsírok, rejtett zsírtartalommal: tojás, 2,8%-os tej, tejszín, félzsíros túró, 20%-os tejföl

- fehérjék: sajt, tojás, túró. Húsok és felvágottak a szokásos mennyiségben.

- szénhidrátok: keményítőtartalmú élelmiszerek, gabonaipari termékek, liszttel készültek: burgonya, tészták

- vitaminok: az A és B vitaminok mennyiségére oda kell figyelni, az előbbi csökkenti a pajzsmirigyműködést.

- ásványi anyagok: fontosak a káliumban gazdag ételek, tej, banán, aszalt szilva)





