Hiába énekelt hatalmasat Kocsis Renáta a Sztárban sztár leszek! első elődöntőjében, Majka hazaküldte. A döntésével a többi zsűritag sem értett egyet, és a műsor Instáján is gyűlnek a kommentek, amik a rapper döntését minősítik.

Renáta tragédiája az, hogy az előző szériában Horváth Tamás is pont az első elődöntő után küldte haza. Az énekesnő azért jelentkezett ismét, hogy bizonyíthasson. Vasárnap este Bonnie Tylertől a Total Eclipse of the Heart című számot adta elő, amit Majkán kívül minden zsűritag zseniálisnak ítélt.

"A tiedre nagyon nehéz azt mondani, hogy nem jó, mert ez nagyon működik, ez nagyon jó. Viszont nekem meg van egy nagyon markáns véleményem arról, hogy milyennek kell lenni egy előadónőnek. És az nem minden esetben egyezik azzal, ami te vagy. Figyelj, Renáta, én megígérem neked, hogy én fogok veled foglalkozni. Sőt, még akár ebben az együttműködésben is részt veszek, de nem tudlak leültetni" - mondta Majka.

Babett kérlelte a rappert, hogy ne küldje haza Renátát, Pápai Joci pedig ekkor mondta, hogy lehet, hogy ő ezt jövőre nem vállalja. Majka azonban valaki komplexebbet keres Renátánál. A nézők sem értenek egyet Majka döntésével, sokat úgy gondolják, hogy a legnagyobb esélyest küldte haza. A TV2 Instáján is záporoznak a kommentek tegnap este óta, amik a rapper döntését minősítik. A hozzászólásokból szemezgettünk:



"Macskajancsimajka, meg reppert keres, szomorodjál meg, te moslék!"

"Nem hiszem el, hogy egy ekkora tehetség most már másodszor nem kap esélyt! Szerintem döntős lehetett volna!"

"Kis Mikiegér marad, a felkészült tehetség mehet!"

"Majka tehetséges abban amit csinál,de zsűrizni nem tud."

"Ez a Sztárban Sztár egyik hanem legnagyobb SZÉGYENE hogy hazaküldték és hogy SENKI se hívta vissza."

"Rossz döntés, a csaj döntőt énekelt, az egyik legtutibb, legtehetségesebb, közönség igényére szolgált volna... sajnálom."

"Nem akarok senkit megbántani de talán a legjobb versenyzőt küldte ma haza Majka, szerintem nem csak azt kell nézni hogy neki mi tetszik vagy mi nem mert ez a műsor nem arról szól hogy valaki egy adott stílusban, kompenzációban tudjon énekelni, hanem pont az a lényeg hogy bármilyen karaktert le tudjon" másolni" hangilag és kivűlről is. Ez a műsor lényege és szerintem ez egy nagyon rossz döntés volt, de sajnos ez már eldőlt."