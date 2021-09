Sirokai Diána folyamatosan arra buzdítja követőit, hogy fogadják el testüket olyannak, amilyen. A magyar plus size modell ebben az élen jár, hisz büszkén vállalja túlsúlyát és azt is bebizonyítja, hogy nem csak a nádszálvékony lányok vehetnek fel tangát vagy éppen egy szexi fürdőruhát.

Az Instagram oldalára feltöltött legújabb képén Diána egy világoskék, köldökig kivágott fürdőruhát visel, ami bizony nem csak formás melleit, hanem hasát is megmutatja. A modell mint mindig, most is vállalja, hogy a hasa nem teljesen lapos és van rajta némi felesleg, de mindez nem számít, hisz így is sugárzik róla a magabiztosság.