A rendszeres étkezés rendkívül fontos, nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is. Ha ugyanis összevissza eszünk, kifelejtünk egy reggelit vagy éhen akarunk halni pár órával az ebéd után, akkor nehezebb lesz koncentrálnunk napközben, ráadásul az éhség bágyadtságot is okoz. A tízóraitól és uzsonnától nemcsak a kedvünk lesz jobb, hanem egyenletes lesz a vércukorszintünk, és a munkát is jobban fogjuk bírni - írja a Travelo.

A legjobb, ha otthonról viszünk magunknak egy kis gyümölcsöt vagy egy szendvicset, de az is jó megoldás, ha a fiókban tartunk 1-2 müzliszeletet, zabkekszet vagy natúr, nem sózott olajos magvakat. Ezek "életmentőek" lehetnek, ha megéhezünk és sokkal egészségesebbek, mint egy péksütemény vagy egy csoki az automatából. Az is fontos, hogy sok vizet igyunk: legjobb, ha minden egyes pohár vízért külön elsétálunk,így legalább pár percre a gép mellől is felállunk. S bár sokaknak szokása, hogy kikapcsolódásképpen megisznak egy kávét a kollégákkal, figyeljünk arra, hogy legfeljebb napi 1-3 kávé fér bele az egészséges étrendbe.