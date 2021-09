Egy 23 éves debreceni egyetemista lány fejére került a korona, a Tündérszépe szépségversenyén őt választotta a zsűri győztesnek. A fiatal lány rendkívül örül az elismerésnek.

"Amikor beneveztem, az volt a célom, hogy a legjobb 12 lány közé bekerüljek, és részt vegyek a táborban, mert ez egy korábbi versenynél nem sikerült. Fantasztikusan éreztem ott magam, rengeteg tanáccsal elláttak a mentorok. De a próbákon a koreográfusok, és a versenyen a szervezők olyan hangulatot varázsoltak, ami előtt le a kalappal" - mondta a Borsnak Szabó Orsi.