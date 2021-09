Az amerikai származású Tamara Dougherty a poklok poklát élte át tizenhat évvel ezelőtt. A nőnek a rák miatt mind a két mellét el kellett távolítani, és bár sikeresen legyőzte a gyilkos kórt, gyűlölte magát mellek nélkül. Tamara úgy döntött, megcsináltatja melleit, és összesen 18 ezer fontot költött a rekonstrukciós műtétre még 2005-ben.

"34 éves voltam és nem voltam kész arra, hogy mellek nélkül, lapos mellkassal éljem le az életemet. A műtét után visszanyertem az önbizalmam" – mondta a Mirrornak Tamara, aki a műtét után furcsa tüneteket észlelt magát.

Fájt a feje, szédült, sokszor össze-vissza vert a szíve, és pár évvel később, 2017-ben kihullott a haja és a testén lévő összes szőrzet.

A szőrhullás mellett az arcom is gyulladt volt,folyamatosan szédültem és a memóriám is jelentősen romlott. Nem tudtam úgy járni a lakásban, hogy valamibe ne kapaszkodtam volna. Idővel az autóvezetésről is le kellett mondanom, és a vérnyomásom olyan rossz volt, hogy többször kórházba kerültem. Kilenc évig tűrtem ezt az állapotot, ami az elmúlt két évben még rosszabb és rosszabb lett

- mondta a nő, aki 2019-re teljesen kopasz lett. Kiderült, hogy a mellimplantátumai, pontosabban a belőlük szivárgó szilikon évek óta mérgezi a testét, ezért voltak olyan szörnyű tünetei. Tamara úgy döntött, eltávolíttatja az implantátumait, és két hónap alatt rengeteget javult az állapota.

"A műtét után azon gondolkodtam, hogyan fejezhetném be az életemet úgy, hogy ne okozzak nagy felfordulást a családomnak, mert nem akartam mellek és haj nélkül élni"

- mondta Tamara, aki jelenleg parókát visel, és hamarosan megint új melleket szeretne.