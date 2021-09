Különleges díjat kapott Kasza Tibi, akit a Just Clear Award Gálán a drasztikus fogyása miatt jutalmaztak. Az énekes 23 kilóval lett kevesebb, de a fogyásának komoly oka is volt, orvosa szerint már az életét kockáztatta korábbi életformájával. A Life.hu-nak az énekes a Just Clean Awards díjátadón mesélt fogyásának történetéről.