Nápoly egy kellemesen nyüzsgő nagyváros, amely elsőre nem biztos, hogy feltárja a legizgalmasabb titkait. Feltétlenül látogass el azokra a páratlan helyekre, amelyek szinte biztos, hogy rabul ejtenek. Érdemes a város környékét is felfedezni: Capri, Positano, Sorrento, Ischia és Procida csak arra várnak, hogy tegyünk egy sétát és ismerjük meg őket. A szigeteken sorra nyílnak az új bárok és éttermek, a virágzó kulturális életről nem is szólva.

Nápoly Olaszország harmadik legnagyobb városa Róma és Milánó után. A világ egyik legrégebbi városa, ahol Kr. e. 680 óta élnek emberek. Nápolyt élő múzeumnak is szoktak nevezni, hiszen számtalan látványosság mellett az 1700 hektáros területével Európában a legnagyobb történelmi városközpontnak számít. Nem mehetünk el amellett, hogy Nápoly a pizza szülőföldje; a világ legelső pizzériája, az Antica pizzeria Port'Alba 1830-ban nyitotta meg kaput, és a mai napig működik a Via Port'Alba 18 cím alatt.

A városnak hamisíthatatlanul olaszos hangulata van. Ahogy megérkezünk a reptérre, máris érezzük, hogy magával ránt az olaszok vehemenciája, amely nemcsak a temperamentumukban mutatkozik meg, de a közlekedésben is, melyhez a odaérkezőknek is alkalmazkodniuk kell.

A Nápoly környéki látnivalók és szigetek is nagyon közkedveltek a turisták körében.

Ischia vagy Capri gyönyörű szigetek Nápoly közelében, és rengeteg turista szívét rabul ejtik. Érdemes a Nápolytól egy órás kompútra található Procidára utazni, hiszen a pici szigetet még nem annyira fedezték fel a turisták. A festői szépségű sziget tele van a szivárvány összes színében pompázó hangulatos házakkal.

Ischia is a kevésbé felfedezett szigetek közé tartozik még Procida mellett, mely igazán különleges növényzettel rendelkezik, hiszen találunk itt narancs-, citrom-, mandula-, és olajfákat is. Ischiát zöld szigetnek is nevezik. A szigeten található a Castello Aragonese, ami Ischia legfőbb látványossága.

Ha Nápolyban jársz, kihagyhatatlan az Amalfi-part, ahová Sorrentotól Positanoig egy körülbelül negyven kilométeres szakaszon, a sziklafalban vezető autóút mentén pazar kilátással találkozhatsz.

Positano az 1950-es évekig egy halászfalu volt. Történt viszont, hogy az Egerek és emberek írója, John Steinbeck annyira beleszeretett a környékbe, hogy egy magazinban írt róla egy cikket. Innentől kezdve megnőtt Positano és az Amalfi part iránti érdeklődés. A környéken nincsen olyan sok strand, mint a környékbeli szigeteken, éppen ezért Positanoban a Spiaggia Grande strandon tömeg szokott lenni.

Ha Caprira látogatunk, akkor mindenképpen érdemes felkeresni a Giardini di Augustót, amely a sziget délkeleti oldalán helyezkedik el. A gyönyörű, csendes és központtól távol eső, tengerre néző botanikus kertből káprázatos panoráma tárul elénk, hiszen rálátunk a Solaro-hegyre, a Marina Piccola öbölre és a Faraglioni sziklára.

Sorrento a Nápolyi-öböl délkeleti részén található, Nápolytól ötven kilométerre. Dombok, hegyek, valamint öblök veszik körül ezt a páratlan hangulatú helyet, amely gyönyörű természeti környezetben fekszik. A helyi pizzák, tésztafélék kínálata szinte mágnesként vonzza az odalátogatókat. Innen származik a frissítő olasz citromlikőr, a Limoncello is.

Ezekre készülj - Hasznos tippek Nápolyhoz

Ha megérkezünk a reptérre, a taxisokkal legyünk óvatosak, hiszen ha nem vigyázunk, akkor bizony a pénztárcánk bánhatja. Nápolyban tömegközlekedéssel bárhová könnyedén eljuthatunk, így érdemes ezt választanunk. Ami pedig a szigeteket illeti, oda pedig érdemes komppal utazni, melyek naponta többször is indulnak a nápolyi kikötőből. Bankkártyával most már szinte mindenhol lehet fizetni.