Ahogy arról mi is hírt adtunk, lezárult Pécsi Ildikó hagyatéki tárgyalása, és kiderült, hogy az örökös nem más, mint a színésznő fia, Szűcs Csaba. A vagyonjogi viszály ettől függetlenül tovább gyűrűzik, és az örökösödés a színésznő unokáinak viszonyát is megmérgezheti -írja a Story magazin.

Jelenleg az egykori házaspár tagjai között folyik a háború: Pártos Csilla nem támadta meg egykori anyósa végrendeletét, viszont a vagyonmegosztási per továbbra is zajlik közte és volt férje, Szűcs Csaba között. Ha nem sikerül peren kívül megegyezniük, akkor a háborúskodás a gyermekeik között is további ellentétet szíthat, ugyanis Pártos Csilla vagyonát fia, az ifjabb Szűcs Csaba örökli majd, volt férjének azonban válásuk óta született még egy gyermeke, így az ő vagyonának már két törvényes örököse is van, akiknek osztozniuk kell a hagyatékon. A két fiú között tehát már most érdekellentét van.

A magazin úgy tudja, a fiúk nem is tartják a kapcsolatot, az idősebbik, 23 éves testvér tudomást sem akar venni arról, hogy édesapja új családot alapított, és van egy hároméves féltestvére.