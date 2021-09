A Dancing with the Stars próbáján történt baleset Nagy Rékával: csak egy pillanatra nem figyelt oda, és máris megtörtént a baj.

Nagy Réka a tavalyi győztes, Hegyes Berci oldalán lép színpadra szombaton a Dancing with the Stars műsorában. A debütálást rengeteg próba és gyakorlás előzte meg, de hiába az alapos felkészülés, Réka nagyon izgul főleg azóta, hogy az egyik próbán történt vele egy kis baleset.

Tegnapelőtt a próbán egy emelés gyakorlása közben a fenekemre estem. Figyelmetlen voltam, ráadásul ez nem is a koreográfia legnehezebb része, de elég volt egy kis koncentrációhiány és megtörtént a baj. Eléggé fáj is, de a nagyobb baj, hogy ettől csak még jobban elkezdtem izgulni a szombati élő show miatt. Egyébként is izgulós típus vagyok, de ami most bennem van, olyat még nem éreztem. Ahhoz, hogy jól sikerüljön a tánc szombaton, falakat kell ledönteni magamban, ami nem egy könnyű feladat" - mondta Réka.

Berci végtelenül jól viseli az én izgulásomat, nem hagyja, hogy belesüllyedjek ebbe és pörgessem magam a negatív gondolatokon. Mindig tudja, mit kell mondania, kellően határozott, de közben figyel is rám, tényleg nagyon jól kezel. Ebben hasonlít apukámra, aki azt mondta az ominózus fenékre esés után, hogy ne várjam, hogy nem fog fájni, ez most megtörtént, de ezzel együtt meg fogod csinálni, a feladatra koncentrálj" - tette hozzá.

"Bercinek az a taktikája, hogy nem beszélünk a szombatról, hogy élő adás lesz. A próbákon az adott koreográfián, a hibák kijavításán dolgozunk, de nem erősítjük azt, mi is vár ránk, hogy tényleg le tudjak nyugodni és csak a táncra figyeljek majd" - árulta el Réka.