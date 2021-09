Nagy Kriszta Tereskova hamarosan 50 éves lesz, és nemsokára édesanyává válik. A botrányhősnő ugyanis várandós, ami őt lepte meg a legjobban. Párjával 4 éve vannak együtt, és Bence az első férfi az életében, aki mellett megfordult a fejében, hogy gyermeket vállaljon. Ennek ellenére igen nagy megdöbbenést okozott, hogy valóban megfogant a közös gyerekük.

"Mivel pont nem 20 éves vagyok, egy hét kellett ahhoz a teljes ijedségből, az elfogadás állapotába kerüljek. És már tudja az apa is, mi a helyzet, jó pár napja. És ma döntés született, elfogadás van a sors felől, mindkettőnk részéről. A sors legérdekesebb fintora valóság, és szembe tudunk nézni vele. Most először érzem, hogy van nálam fontosabb számomra, ami fontosabb a művészetnél is. A szerelmünk megtízszereződött. Nem tudjuk, mit hoz nekünk a jövő, de együtt szembe tudunk nézni vele. Nagyon nehéz pillanatban jött a gólyahír, de összeszedett erővel vágok bele a jövőbe és a jelenbe is" - írta Facebook-oldalán.

Megmondom őszintén, aggódom, milyen anya leszek. Fura ember vagyok. A barátaim viszont azzal nyugtatnak, hogy a hormonok hamarosan átformálnak, anyává érlelnek. Talán igazuk van, és engem is meglep majd, ahogy helytállok. Lehet, hogy a gyerekem ment meg engem" - mondta a Bestnek Tereskova.