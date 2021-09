Szombaton kezdetét veszi a Dancing with the Stars második évada, amelyben Tóth Andi is megcsillogtatja a tánctudását. Profi táncpartnere Andrei Mangra lesz, akivel lázasan készülnek az élő show-ra. Úgy tűnik azonban, hogy a próbákon néha az énekesnő túllő a célon, és olyat tesz, amire még Andrei sem számított.

Tóth Andiról köztudott, hogy egy igazi pörgős fiatal lány, aki képtelen egy percre is megállni és pihenni. Erre most nincs is nagyon lehetősége, hiszen az elmúlt hetekben a Dancing with the Stars műsorra készült táncpartnerével, Andrei Mangrával.

Az énekesnő nemrég közösségi oldalára töltött fel egy fotót, amelyen jól látszik, hogy Andival egy percig nem lehet unatkozni, a táncteremben ugyanis olyannyira hevesre sikeredett a próba, hogy a fiatal lány összekarmolta táncpartnere mellkasát.