Feszült táncot adott elő a Dancing with the Stars színpadán Tóth Andi és Andrei Mangra. A zsűr i imádta a köztük levő kémiát, alig tudtak megszólalni a döbbenettől!

Nehéz szavakat találni arra, amit Tóth Andi és Andrei Mangra műveltek a tegnap esti Dancing with the Stars műsorában. A páros nem csak a zsűrit, de az otthon ülő nézőket is elvarázsolták, ugyanis amellett, hogy szinte tökéletes táncot adtak elő.

A "botrányosan jó" tangó után az énekesnő és partnere vastapsot kaptak, a zsűritagok pedig nem győzték dicsérni őt, és persze Andreit, aki mellett Andi úgy tűnik, a lehető legjobb kezekben van.

"Figyelj Andi. A fejed búbjától a kislábad ujjáig minden porcikád szétrobban a tehetségtől" -mondta Ördög Nóri aki nehezen talált szavakat.

Molnár Andi az énekesnő botrányairais kitért, és leszögezte, hogy őket csak az érdekli, mennyi munkát fektet a táncba.

"Csak a tehetséged érdekel, és a munkád"

-tette hozzá Andi. A páros 36 pontot táncolt össze magának. A DWTS Instagram-oldalán elképesztő bókokat zsebelt be Andi és Andrei: sokan már a műsor győztes párosát látják bennük.

"Azt a leborult ...ez a nő egy hatalmas tehetség"

"Megvan a 2.évad nyertese."

"Ez sajnos vagy nem sajnos, de túl jó volt❤️ - én nem kedvelem különösebben Andit- de ez tényleg jó volt..."

"Ami jó, az jó. Ez a lány színpadra termett, tökmindegy mit csinál. Andrei pedig tökéletesen kiegészíti."