Urbán Edina egy Sinéad O'Connor dallal szállt versenybe, hogy bekerülhessen az élő show-ba. A produkció annyira jól sikerült, hogy Köllő Babettnek folytak a könnyei, de több versenyző sem tudott uralkodni magán.

"Engem a komplett műsor alatt eddig egyetlen egy ember sem érintett meg ennyire. Pontosan átérezted az ő fájdalmát, pontosan átadtad, amiről ez a dal szól. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt ülhetek miattad!" - mondta Babett könnyek között Edina előadása után.

"Azért is lett ez a dal szerintem, mert volt egy túl hosszú ideig tartó párkapcsolatom, ami nagyon tönkretett. Elhitette velem, hogy nem lesz belőlem soha senki, és énekes sem, és memgamardok annak, aki vagyok. Csak egy angoltanár. De én érzem, hogy kicsit több is van bennem, és most végre lehiszem, a múltkori óta is, hogy van itt helyem" - válaszolta a zsűrinek Edina, aki bekerült az élő show-ba, Tóth Gabi mentoráltja lesz.