Pataki Zita nem győzi hangsúlyozni ,mennyire fontos a rendszeres szűrővizsgálat. Rákos bőrelváltozását egy rutinvizsgálaton vette észre az orvosa.

"Azért mondom mindenkinek, hogy az anyajegyszűrés mennyire fontos: egy anyajegyszűrésen derült ki, hogy az orrom hegyén van egy kis pont, és az egy basalioma - azt szeptemberben onnan le kell műteni, hiszen ez egy rákos daganat, csak nem terjed el: tehát ennyiben jóindulatú, és nem látszik. Nem megyek napra és védem krémekkel az arcomat" - mondta Zita.

Hétfőn este Zita a közösségi oldalán mesélte el, hogy túl van a műtéten.

"Azt hittem, a maszk vagy a szemüveg sértette fel az orromat. Vagy pattanás lehet... De nem múlt az aprócska heg. Néha varas volt, néha nem. Mivel rendszeresen, évente egyszer mindig megyek bőrgyógyászhoz, idén tavasszal megmutattam a doktornőnek. Kiderült, hogy nagy eséllyel basalioma van az orromon. (szövettan után lesz biztos.) Kerestem egy kiváló plasztikai sebészt (dr. Molnár László ) és ma le is műtötte! Egyáltalán nem fájt, és gyorsan meg is volt! Víz, smink nem érheti egy hétig, vagyis szabadságon vagyok. Figyeljetek! A rendszeres szűrés rendkívül fontos!! Időben kell lépni, hogy ne legyen nagy a baj!! (bőrgyógyászat, nőgyógyászat, szemészet – nekem alap évente 1x) A basalioma Magyarországon a leggyakoribb bőrdaganat. Általában lassan növekszik, áttétet igen ritkán ad, ezért részlegesen rosszindulatúnak is nevezik. A tumor leginkább a napfénynek tartósan kitett bőrterületeken, az arcon, a füleken, a kopasz fejbőrön, a mellkas, illetve a hát felső részén alakul ki. Az UV-B sugarak hatása a fehér bőrtípusúaknál fokozottabban érvényesül" -olvasható az időjós bejegyzésében.