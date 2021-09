Pataki Zita és férje hosszú évekig harcoltak azért, hogy közös gyerekük szülessen. A lombikprogramban őket ért megpróbáltatásaikat videóban mutatták be az embereknek, a sikertelenséget és a fájdalmukat sem titkolták el. Pedig a gyerekszoba már kész volt, most azonban azt is átalakítják.

Pataki Zita és férje nagyon vágytak egy közös gyerekre, ezért próbálkoztak hosszú éveken át. Utolsó lombikprogramjukról videósorozatot is készítettek, fájdalmas és tanulságos képsorokat láthattunk, sem reményteliségüket, sem csalódottságukat nem rejtették el. Azt is bemutatta a műsorvezető, végül hogyan búcsúzott el meg nem született gyerekeitől. Sikerült elfogadniuk, hogy nem lehet gyerekük, ezért most a neki szánt szobát is átalakítják. "Gyermekszoba helyett gardrób. A sorsot elfogadtuk, arcunkat a falon háttérbe tesszük" - írta Rita Instagram-oldalán.